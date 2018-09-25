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Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
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Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул

Мисс Украина 2018
14:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лишенная титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко все же планирует поехать на в Китай на "Мисс мира".

Победительница "Мисс Украина-2018" 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, дисквалифицированная из-за несоответствия требованиям, взялась бороться за права красавиц с детьми.

Организаторам конкурса девушка заявила, что требования к участницам конкурсов красоты быть незамужней и без детей - это дискриминация таких, как она.

Анна Седокова прокомментировала скандал на "Мисс Украина 2018"

Поэтому добровольно отказываться от титула Дидусенко не собирается и на мировой конкурс в Китае несмотря на все планирует поехать. Однако публично об этом пока говорить отказывается.

Напомним, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко лишилась титула "Мисс Украина-2018" из-за нарушения требований конкурса, поскольку она скрыла, что была замужем. По условиям конкурса, все его участницы не должны состоять в браке до или во время конкурса и не иметь детей.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вероника Дидусенко, Дисквалификация, Конкурс красоты, Мисс мира, Мисс Украина 2018, Титул.
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