Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул

Победительница "Мисс Украина-2018" 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, дисквалифицированная из-за несоответствия требованиям, взялась бороться за права красавиц с детьми.

Организаторам конкурса девушка заявила, что требования к участницам конкурсов красоты быть незамужней и без детей - это дискриминация таких, как она.

Поэтому добровольно отказываться от титула Дидусенко не собирается и на мировой конкурс в Китае несмотря на все планирует поехать. Однако публично об этом пока говорить отказывается.

Напомним, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко лишилась титула "Мисс Украина-2018" из-за нарушения требований конкурса, поскольку она скрыла, что была замужем. По условиям конкурса, все его участницы не должны состоять в браке до или во время конкурса и не иметь детей.