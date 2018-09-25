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Селена Гомес уходит из соцсетей

Селена Гомес
15:18 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Селена Гомес заявила, что берет перерыв и на время уходит из соцсетей, поскольку в них слишком много негатива.

26-летняя американская поп-звезда Селена Гомес снова решила сделать паузу и не использовать соцсети. О своем решении певица сообщила на странице в Instagram, написав эмоциональное сообщение, объясняющее ее желание:

 
 
 
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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

"Веселое настроение. (Смотрела на себя в зеркало, как идиотка!) Новости: делаю перерыв в социальных сетях. Еще раз. Я благодарна соцсетям за возможность быть услышанной, но я также хочу сделать шаг назад и жить настоящим моментом. Нужно немного доброты и поддержки! Просто помните – отрицательные комментарии могут навредить чувствам любого человека", – написала Селена.

В комментариях поклонники сделали несколько предположений по поводу того, почему их звездная любимица решила сделать такую паузу. Некоторые решили, что Селена уходит из-за недавнего скандала и критики со стороны модельера Стеффано Габбана, другие же думают, что на Гомес повлияло расставание с Джастином Бибером и его скорая женитьба на Хейли Болдуин.

"Уверен, она уходит из Instagram из-за свадьбы Джастина и множества фото, которые будут загружать в соцсети после торжества", – предположил поклонник певицы.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Негатив, Певица, Селена Гомес, Соцсети.
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