Селена Гомес уходит из соцсетей

26-летняя американская поп-звезда Селена Гомес снова решила сделать паузу и не использовать соцсети. О своем решении певица сообщила на странице в Instagram, написав эмоциональное сообщение, объясняющее ее желание:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 5 Июн 2017 в 5:35 PDT

"Веселое настроение. (Смотрела на себя в зеркало, как идиотка!) Новости: делаю перерыв в социальных сетях. Еще раз. Я благодарна соцсетям за возможность быть услышанной, но я также хочу сделать шаг назад и жить настоящим моментом. Нужно немного доброты и поддержки! Просто помните – отрицательные комментарии могут навредить чувствам любого человека", – написала Селена.

В комментариях поклонники сделали несколько предположений по поводу того, почему их звездная любимица решила сделать такую паузу. Некоторые решили, что Селена уходит из-за недавнего скандала и критики со стороны модельера Стеффано Габбана, другие же думают, что на Гомес повлияло расставание с Джастином Бибером и его скорая женитьба на Хейли Болдуин.

"Уверен, она уходит из Instagram из-за свадьбы Джастина и множества фото, которые будут загружать в соцсети после торжества", – предположил поклонник певицы.