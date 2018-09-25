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Участница шоу "Від пацанки до панянки" вышла замуж

Смотрите фото (4)
Ирина Слюнько
17:01 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Слюнько запомнилась зрителям благодаря своей искренности и желанию меняться ради светлого будущего.

После шоу "Від пацанки до панянки" Ирина Слюнько вместе с экс-пацанками Галей Полудневич и Юлией Чайкой участвовала в реалити "Пацанки. Новая жизнь", где героиням предстояло развиваться в четырех направлениях: личная жизнь, карьера, взаимоотношения друг с другом, родственниками, друзьями и внешнее преображение. Ирина легко справилась с пунктом "личная жизнь" и построила крепкие отношения с бывшим одноклассником Витей. На днях пара сыграла свадьбу.

Как это часто бывает, после школы будущие супруги не общались и разошлись разными дорогами. Ира много пила (даже на проекте ее называли "Синька") и не уделяла времени сыну. Осознав свою проблему, девушка собрала всю волю в кулак и отправилась на кастинг Нового канала, чтобы изменить свою жизнь. И у нее это неплохо получается и по сей день.

С супругом Слюнько встретилась у моря, но бывшего одноклассника узнала не сразу. "Судьба так распорядилась, что мы встретились у моря. И у того же моря Витя сделал мне предложение. Витя приготовил ужин, купил шампанское, встал на одно колено. Вот только кольцо подарил ненастоящее", – вспоминает Ира.

В момент, когда Витя попросил руку и сердце девушки, она поняла, что это настоящая любовь. "Я поняла, что он – моя реальная любовь, и друг без друга мы не можем. Вообще, считаю, что обручальные кольца – это выброшенные на ветер деньги, потому Витя сделал мне его из пробки от шампанского", – признается участница реалити.

Торжество прошло в родном для пары городе Херсоне. Дружками были коллеги по "пацанскому несчастью" Галя Полудневич и Юля Чайка. Вообще свадьба напомнила встречу выпускников "Школы Леди", потому что на праздновании были участницы из всех сезонов: Татьяна Коцюба, Дариана Семидоцкая и Екатерина Дремова. А пацанка с модельной внешностью Виолетта Шин не смогла приехать по состоянию здоровья.

"В Херсоне о моей свадьбе еще долго будут все гудеть. Потому что где вы еще увидите невесту, которая в платье танцует брейк. Кстати, платье у меня было очень дорогое и пышное. Но, если честно, мне было неудобно, и долго пробыть в наряде я не смогла. Поэтому около десяти вечера сняла и его, и чулки, остальное время веселилась, как нормальный человек" – хвастается невеста.

 
 
 
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Степановка на выезде

Публикация от Ирина Слюнько (@irinasliunko)

Брачная ночь супругов, как и полагается, прошла в романтичной обстановке. "Мы сняли дорогой, за три тысячи гривен, номер, где было все – бар, большая кровать. Витя рассыпал лепестки роз, зажег свечи. Выпили дорогого шампанского. Но не знаю, долго ли еще буду с ним – думаю, через полгодика разведемся, потому что уже немного меня достал", – шутит Ира. Напомним, премьера нового, второго сезона сериалити "Пацанки. Новая жизнь" уже в ноябре. Не пропустите на Новом канале!

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