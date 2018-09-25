Регина Тодоренко показала, как выглядит на седьмом месяце беременности

Популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко показала немалый животик. Знаменитость находится на седьмом месяце беременности и уже не скрывает свое положение, а наоборот, выгодно подчеркивает нарядами округлившийся живот.

Так, Регина появилась в одном из популярных российских шоу, надев короткое обтягивающее платье с ажурной вязкой. Образ дополнила босоножками с острым носком на каблуке, а также уложенными локонами.

Поклонники телеведущей написали много комплиментов под опубликованным снимком, а также отметили, что Регина светится от счастья: "Какая красотка!", "Хорошенькая такая", "Регина, Вам таааак идёт животик! Вы очаровательны!", "Региночка, как тебе идёт беременность. Ты красотулька. У тебя такое счастье в глазах светится", "Говорят же, что беременность красит".