Сильно похудела: Леся Никитюк удивила своим рационом

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая участвует в проекте "Танцы со звездами", рассказала, что похудела за время съемок танцевального шоу и призналась о своем ежедневном рационе.

По словам звезды, Леся сбросила около 6 килограмм за месяц благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".

"Как похудеть за месяц без растяжек! Девушки начала есть мучное: печенье, круассаны, хлеб теперь в моем ежедневном рационе! Реально танцы высушили все тело за месяц: -6 кг и синяки на ногах! Тренировка 7 раз в неделю (4-6 ч в день)", – отметила Никитюк. Кроме того, телеведущая пообещала поклонникам фото в купальнике. "Пошла за эклерами", – добавила она.