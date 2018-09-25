День Независимости Украины

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Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко лишится не только титула
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Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко лишится не только титула

Вероника Дидусенко
20:10 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка попыталась устроить скандал на почве дискриминации, но свое слово сказал комитет Мисс Мира.

Вероника Дидусенко потеряет титул Мисс Украина 2018, награду за победу и будет отстранена от участия в конкурсах. Об этом сообщила директор конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе после общения с организаторами международного конкурса - "Мисс мира".

Не прошло недели, как Вероника Дидусенко стала Мисс Украина-2018, и одновременно влипла в международный скандал. По правилам международного конкурса "Мисс Мира", в отборочном туре которого участвовала Вероника, девушки не должны быть замужем и иметь детей. Она же скрыла этот факт.

"Она теряет год работы в комитете "Мисс Украина", теряет возможность представить нашу страну на международной арене, титул и денежный приз для "Мисс Украина-2018" - 30 тыс. грн", - сообщила Киосе.

Диусенко повезло - организаторы пообещали, что не будут подавать в суд на нее за то, что она смошенничала для победы на конкурсе, ведь Украина в 2018 году пытается зарекомендовать себя как достойную страну сразу в нескольких международных конкурсах - "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

На вопрос, бросает ли скандал тень на конкурс в Украине, Киосе ответила: "Ни в коем случае, мы сразу написали письмо комитету "Мисс мира", они подтвердили, что ждут имени новой "Мисс Украина" и готовы ждать нашего решения. Все будет хорошо, они нас понимают и говорят, что это было справедливое решение".

После того, как украинский комитет "Мисс Мира" проверил информацию, и дисквалифицировал ее, девушка обвинила организаторов в сексисме и угнетении женщин. Самое интересное, что ее даже поддержали некоторые звезды шоубиза. К сожалению - с сомнительной репутацией.

Например Анна Седокова заявила, что она с 21 года с ребенком строит карьеру. Но она не смогла объяснить, обманывала ли она когда-либо своих работодателей о ребенке, чтобы получить работу. Сомнение ее заступничество вызывает то, что Седокову называют мамой-кукушкой - она предпочитает настолько много тусить, и так мало уделять внимание детям, что бывший муж почти отобрал у нее дочку, даже с учетом несовершенного украинского законодательства. Пока что Вероника никак не комментировала новые заявление и реакцию комитета международного конкурса "Мисс мира". 

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Новости шоу бизнеса, Вероника Дидусенко, Мисс Украина 2018, Мисс-Украина, Наказание, Победительница, Титул.
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