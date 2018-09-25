Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 22 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 25 сентября, на телеканале 1+1 вышла 22 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.

Напомним, что в предыдущей, 21 серии сериала "Школа: Недетские игры" Ника решила остаться в школе, одноклассники поддержали ее. А вот против Дани бунт устроил даже новый для него класс. Единственная, кто его поддерживает — Лола, которой он рассказал о прошлых романтических отношениях с Никой.

Ната решила стать певицей и поэтому пошла на конкурс талантов. Туда же отправился и Ваня из другого класса, который предложил девушке петь с ним, но участники его группы разозлись на парня за такое опрометчивое решение.

Родители Антона поехали на отдых, а Назар советует товарищу не терять такой шанс и пригласить Соню домой. У Екатерины тем временем начинаются большие проблемы из-за старого кредита.

22 серия

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.