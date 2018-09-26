Школа пастухов, которая возвращает испанские традиции.

Школа пастухов, которая возвращает испанские традиции. Пока мировое население урбанизируется, группа молодых людей в Испании возвращается к старым традиционным занятиям. Фотограф Джоан Альвадо несколько лет снимал студентов, которые проводят один месяц за освоением теоретического материала и четыре месяца практикуются на животноводческих фермах, обучаясь в Школе пастухов Каталонии. Фотограф Джоан Альвадо (Joan Alvado) живёт в Барселоне. Над фотопроектом «Школа пастухов» начал работать в 2010 году. В наши дни эта профессия воспринимается исключительно как устаревший род деятельности. Многим сложно себе представить, что современные молодые люди, имеющие возможность заняться практически любым делом, захотят стать пастухами.«Конечно, пастухи ассоциируются с прошлым и стать одним из них в наше время почти немыслимо. Однако в последние годы мы стали свидетелями рождения нового поколения молодых пастухов и фермеров, работающих в соответствии с такими современными социальными парадигмами, как продовольственный суверенитет и местное органическое производство. Это явление медленно прорастает во всём мире, хотя большая часть общества его не замечает.»Школа пастухов» – это долгосрочный проект о возрождение животноводства, прежде всего на основе опыта Школы пастухов Каталонии. Цель этого проекта состоит в том, чтобы сломать стереотипы и представить позитивный взгляд на текущее возрождение сельских районов. На моих фотографиях идёт субъективный диалог между жёсткими нормами традиционного мира и свежей струёй, пронизывающей новейшее поколение пастухов», – пишет Джоан Альвадо.