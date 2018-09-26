"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (Видео)

25 сентября, в эфир вышел увлекательный 9 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Лучшие из лучших продолжают делиться своим мастерством кулинарии.

В прошлом выпуске мы увидели выездной конкурс. С самого утра участники отправились в украинское село под названием Вишенка. Там они выполнили труднейшее задание – кормили своими блюдами все село. А продукты для их приготовления нужно было добыть самим.

На битве черных фартуков троим участникам пришлось побороться за свое место в этом шоу. Для того, чтобы выявить двух лучших, судьи шоу устроили довольно интересное испытание. В нем кулинарам-аматорам нужно было приготовить кулинарные шедевры из, казалось бы, самых обычных продуктов. К сожалению, шоу покинул Дима.

В 9 выпуске 1 от 25.09.2018 началась битва для 18-ки лучших кулинаров-аматоров. Начали они с конкурса под названием конвейер. Именно этого "технологического прогресса" больше всего боятся участники. Три команды, капитанов которых выбрали судьи, должны были продемонстрировать все свои кулинарные знания. Капитаны вместе с су-шефами отправились в комнаты, которые были заполнены девайсами и разнообразными продуктами. Оттуда шефы наблюдали за работой своих команд с экранов телевизоров.

Во 2 части лучших кулинаров-аматоров отправили в лес – за сокровищами! И найти участникам нужно было найти действительно лучшее! Ведь команды готовили для детей местного лагеря. Все продукты для своих блюд участники должны были получить в спортивно-кулинарном ориентировании. На поиск ингредиентов и приготовление кулинарных шедевров у команд было три часа.

Впечатляют кулинары и пытаются получить похвалу от несравненной тройки: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименеса-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.