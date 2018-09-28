26 сентября состоялся благотворительный гала-ужин Monte-Carlo Gala for the Global Ocean.

В среду, 26 сентября в здании оперы Монте-Карло во второй раз состоялся гала -вечер в поддержку кампаний по защите мирового океана The Global Ocean 2018. Организацией мероприятия занимался князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен, Фонд защиты Мирового океана, Океанографический институт и частные спонсоры. Главная цель вечера - сбор средств на охрану Мирового океана, сохранение вымирающих морских видов и ограничение воздействия изменения климата на окисление воды. Проект поддержали множество звездных гостей. В этом году торжественный ужин посетили украинки Алина Байкова и Ольга Куриленко, актер Орландо Блум, певица Кэтти Перри, комедийный актер Крис Такер, шведская фотомодель Виктория Сильвстедт, модельер Томми Хилфигер, актер Эдриен Броуди, певец Робин Тик, топ-модели Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Тони Гаррн.