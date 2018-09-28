Арнольд Шварценеггер показал трогательное фото в честь день рождения Линды Хэмилтон
Новости шоу бизнеса: Актеры повторили снимок со съемок Терминатора 2.
Уже прошло двадцать семь лет с тех пор, как Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер сделали на съемках "Терминатора 2" душевное совместное фото. Тогда один из съемочных дней совпал с днем рождения актрисы.
И теперь, когда актеры снова воссоединились для съемок уже шестого по счету фильма о восстании машин, съемочный день вновь совпал с ее днем рождения.
26 сентября Шварценеггер выложил в соцсети свежий совместный снимок, который сопроводил теплыми поздравительными словами:
"С днем рождения, моя дорогая подруга Линда Хэмилтон. Одна из моих самых любимых звезд, по-настоящему крутая, ну и просто замечательный человек. Я очень взволнован снова быть вместе".
Релиз фильма намечен на 15 ноября 2019 года.
Напомним, в сети уже "гуляют" фотографии и видео со съемок шестой части боевика. Основной актерский состав очередного перезапуска франшизыдовольно внушительный: Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Диего Бонета, Габриэл Луна, Наталия Рейс.