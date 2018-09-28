Энрике Иглесиас в Киеве: стало известно что будет есть и пить певец в столице Украины

Уже в ближайшее воскресенье отечественные меломаны смогут насладиться живым выступлением признанного идола современной латиноамериканской поп-музыки. 30-го сентября на НСК "Олимпийский" выступит Энрике Иглесиас, "заглянувший" в Украину в рамках своего мирового турне по приглашению национальной сети магазинов-дискаунтеров АТБ, которая таким грандиозным событием отметит свое 25-тилетие.

Очарованные неизменным образом покорителя женских сердец и настоящего мачо, журналисты с нетерпением ждали появления информации о райдере артиста. Однако семнадцатистраничная копия этого документа вызвала некоторое недоумение. Никаких изысков и сложно выполнимых требований там не оказалось. Артист подтвердил давно известную истину — настоящему таланту и уверенному в себе мужчине многого не надо.

В еде Энрике Иглесиас достаточно неприхотлив:

На завтрак предпочитает каши и омлеты.

Обед звезды состоит из закуски (овощной салат), первого блюда (грибной вегетарианский суп) и баранины.

На ужин певец запросил салаты, а также блюда из картофеля и риса.

Впрочем, симпатиком здоровой пищи его сложно назвать, если посмотреть на меню трапезы после концерта — ее должны заранее доставить в комнату отдыха всего коллектива. Это суши пяти видов и большая горячая пицца в количестве 10 штук. Десертом выступят мед и американские жевательные конфеты TWIZZLERS со вкусом клубники. Овощи и фрукты, судя по райдеру, должны постоянно присутствовать в рационе — как в свежем виде, так и в виде напитка (наличие соковыжималки тоже является обязательным требованием).

Свежевыжатыми соками дело, судя по всему, не ограничится. В гримерку артисту необходимо подать три бутылки французской и голландской водки, а также 48 бутылок холодного пива. Правда, употреблять алкоголь Энрике Иглесиас будет не в одиночестве, а в компании всей команды из тридцати персон. Также заказаны несколько десятков бутылок родниковой воды комнатной температуры, сок алоэ с мякотью, кола и энергетики.

Несколько удивляет пункт о сервировке стола. Вне зависимости от локации — гримерка или гостиничный номер — он должен быть накрыт скатертью, сервирован серебряными столовыми приборами и китайской фарфоровой посудой. Последнюю, как утверждают знающие лица, Иглесиас предпочитает даже при употреблении алкогольных напитков.

Из прочего "реквизита" можно отметить большие белые полотенца в гримерной зоне, зеркала, диваны, стулья, а также стол со шкафом. Фактически, это тот стандарт, который запрашивают артисты самых разных уровней, работающие на сцене живой командой (в том числе и не сильно известные).

Так что никакой сенсации из требований Энрике Иглесиаса не получилось. Вероятно, принимающая сторона по достоинству оценила скромность и непритязательность артиста. После некоторых отечественных "звезд", оговаривающих в гостиничном номере цвет занавесок и температуру воды в кране до десятых градусов Цельсия, такая позиция действительно всемирно известного артиста вызывает только уважение.