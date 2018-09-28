"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко впервые прокомментировала дисквалификацию

После потери титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко избегала комментариев в СМИ. Теперь же красавица решила впервые прокомментировать скандальную дисквалификацию.

В четверг, 27 сентября, девушка созвала пресс-конференцию, на которой объяснила журналистам, почему все же принимала участие в "Мисс Украина 2018", если ее семейное положение противоречило правилам конкурса. В мероприятии также приняла участие адвокат киевлянки Таллинна Кравцова.

Вероника Дидусенко извинилась перед участниками конкурса и организаторами за то, что не была до конца откровенной, заполняя заявку. Решение об участии в конкурсе далось ей нелегко, но, по словам красавицы, она стремилась добавить популярности ее благотворительному проекту. Когда же столкнулась с заявкой – была шокирована условиями.

"После того, как я решила участвовать (в "Мисс Украина 2018" – 24 канал), начала заполнять анкету. Шокировал пункт о детях: на улице XXI век, девушки мечтают стать победительницами конкурса красоты и "ангелами" Victoria's Secret, а мамы лишены этой возможности. Это больно и унизительно, дискриминация! Это противоречит здравому смыслу", – заявила Вероника Дидусенко.

По словам дисквалифицированной "Мисс Украина 2018", пункт о материнстве был вписан еще в 1951 году, когда была дискриминация. Сейчас же эти правила не имеют никакого смысла, убеждена Вероника Дидусенко.

"Я хочу, чтобы женщины могли рожать и при этом самореализовывались. Я начинаю борьбу не для того, чтобы вернуть корону, а чтобы не было этих дискриминационных норм", – заявила Вероника Дидусенко.

"Кроме этого, девушка подчеркнула, что не жалеет о материнстве. Своего сына она не скрывала, а на странице ее мамы в социальных сетях до сих пор размещены снимки с ним. Вероника Дидусенко также прокомментировала, почему у нее в блогах нет фото ребенка".

Мой сын не скрывался. Instagram и Facebook – это профессиональные страницы. Фото с ребенком в "ВКонтакте" (запрещенная в Украине соцсеть – 24 канал) у моей мамы. И странно, что эта информация не стала известной ранее, – заверила дисквалифицированная "Мисс Украина 2018".

В то же время Вероника Дидусенко заявила, что хочет таки представлять Украину на "Мисс мира". На международном уровне она хотела показать, что наличие ребенка – это не препятствие для получения престижного титула. А вот, что было бы, если бы Вероника победила на "Мисс мира", после чего ее дисквалифицировали – девушка не ответила. Зато адвокат девушки заявила, что это будут только предположения.

Напомним, что конкурс красоты "Мисс Украина 2018" оброс скандальной новостью: победительницу Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Организаторы шоу назвали причину такого радикального решения – девушка нарушила условия проведения конкурса, скрыв информацию о ребенке. Поэтому 30 сентября во время трансляции "Мисс Украина 2018" жюри объявят имя девушки, которая получит престижный титул.