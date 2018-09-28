Брэд Питт после смерти оставит детям 250 миллионов долларов

54-летний голливудский актер Брэд Питт составил завещание, согласно которому все его состояние унаследуют его шестеро детей При этом звезда решил обезопасить доходы от бывшей жены Анджелины Джоли.

Питт создаст трастовый фонд в размере 250 миллионов долларов, и эти деньги в равных долях получат дети актера после его смерти. "Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода - после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и денежных средств на содержание детей. Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли", - рассказал инсайдер.