День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Брэд Питт после смерти оставит детям 250 миллионов долларов

Брэд Питт
20:17 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
unian.net

Новости шоу бизнеса: БрэдПитт оставил завещание в размере 250 миллионов долларов детям, но ничего не оставил бывшей жене Анджелине Джоли.

54-летний голливудский актер Брэд Питт составил завещание, согласно которому все его состояние унаследуют его шестеро детей При этом звезда решил обезопасить доходы от бывшей жены Анджелины Джоли.

Питт создаст трастовый фонд в размере 250 миллионов долларов, и эти деньги в равных долях получат дети актера после его смерти. "Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода - после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и денежных средств на содержание детей. Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли", - рассказал инсайдер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Деньги, Дети, Завещание.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Донателла Версаче шокировала поклонников новым снимком в Instagram Илон Маск покинет должность председателя директоров в Tesla на три года Жемчужина у моря: какой была Одесса в начале восьмидесятых годов (Фото)

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь