Брэд Питт не вписал Анджелину Джоли в завещание

Один из самых высокооплачиваемых актеров и продюсеров Голливуда 54-летний Брэд Питт составил завещание, согласно которому все его состояние унаследуют его шестеро детей. При этом звезда решил обезопасить доходы от бывшей жены Анджелины Джоли.

Питт создаст трастовый фонд в размере 250 миллионов долларов, и эти деньги в равных долях получат дети актера после его смерти.

"Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода - после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и денежных средств на содержание детей. Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли", - рассказал инсайдер.

Питт намерен поделить между детьми каждый пенни – каждый из шести наследников подучит равную долю.

Хотя в свои 54 года Брэд находится в отличной форме – актер сильно похудел, не пьет, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, он намерен продумать абсолютно все и предусмотреть все варианты.