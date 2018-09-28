Крылатые существа славянских народных сказок (Фото)

Многие различные животные обладали сверхъестественными свойствами, и птицы тоже. Славянский фольклор богат рассказами о манящих и опасных крылатых существах, которые живут в сказках, легендах и изобразительном искусстве даже сегодня. Самыми известными из них, вероятно, являются птица Стратим, Алконост, Сирин и Гамаюн.

Птица Стратим

В книге "Стих о книге голубя" ("Голубиная книга"), которая датируется 15-16 веками, Стратим была описана, как мать всех птиц. Ее тело считалось настолько большим, что ее правое крыло могло покрыть весь мир. Это величественное существо живет в океане и там рождает своих детей.

Стратим часто упоминается в связи с языческим славянским богом Стрибогом, правителем ветров. По мнению некоторых, это на самом деле сам Стрибог, который превращается в птицу, когда спускается в человеческий мир. Другие считают, что Стратим — это воплощение бога Велеса, покровителя скота и искусства. Эта мифическая птица была особенно важна для моряков. Она могла влиять на погоду и создавать штормы, которые топили бы корабли с сокровищами.

Не ясно, откуда это мифическое существо появилось в славянском фольклоре, но возможно, что Стратим на самом деле является неправильным написанием страуса. Ошибка, вероятно, была допущена в старые времена при переводе иностранных документов.

Алконост

Алконост — еще одна волшебная птица с лицом красивой молодой девушки, держащей цветок из рая или свиток в руке. Говорят, что Алконост живет на реке Евфрат или на таинственном острове Буян, который иногда появляется из воды во время приливов и отливов. Легенда гласит, что Алконост откладывает яйца под водой зимой и через 7 дней они всплывают, чтобы мать могла перенести их на землю. Пока яйца Алконоста находятся в море, погода всегда остается спокойной и безветренной.

Мужчины считают, что голос этой птицы обладает уникальным магическим качеством. Ее изысканное пение опасно для людей. Как только его услышит молодой парень, он будет вечно загипнотизирован его красотой и забудет все, о чем он когда-либо знал. В этом смысле Алконост напоминает греческих сирен.

Происхождение этого фантастического существа, скорее всего связано с греческим мифом о девушке по имени Алкьон. Согласно сюжету, боги превратили ее в птицу-зимородка.

Сирин

Сирин часто ассоциируется с Алконостом. Оба этих мифических существ воспринимаются как райские птицы с женскими головами и очаровательными голосами.

В средневековье существовали рассказы о ее пророческом пении. Ее песни, описывающие видения небесного блаженства, были также смертельны для людей. Люди, которые слышали их, могли легко потерять разум. Из-за этого некоторые считают Сирина тварью, посланником из подземного мира. В более поздних книгах появилась версия, что эту птицу можно прогнать громкими звуками, такими как звон церковного колокола или пушечный выстрел.

По старинной славянской легенде, утром на празднике урожая "Яблочный спас", Сирин плачет над яблонями. После полудня приходит Алконост и смеется над ними, сметая росу своими крыльями. Яблоки тогда, как полагают, приобретают чудесные целебные свойства.

Гамаюн

В литературных источниках 17-19 веков Гамаюн была описана как птица, которая изредка летает с небес на Землю. Она не имеет ног и крыльев и парит только с помощью своего великолепного длинного хвоста. Позже ее образ претерпел определенные изменения и был изображен с ногами, крыльями, а также с женским лицом.

Для некоторых людей, таких как художник Виктор Васнецов и поэт Александр Блок, птица Гамаюн была тесно связана с идеями блаженства и счастья. Но как и некоторые другие мифические птицы, описанные выше, она часто воспринималась как плохой знак. Эта птица почти никогда не спускается на землю, и если она действительно сядет на землю, то скоро к какому-нибудь члену царской семьи придет смерть. Вот почему Гамаюн также заслужил репутацию птицы скорби. Вполне вероятно, что это существо пришло в славянскую культуру из Ирана. В их мифологии есть легенды о птице "хума", которая приносит власть.

Почти каждая очаровательная птица славянского фольклора имеет определенный трагизм в своем образе. Но, несмотря на это, а может быть, из-за этого, легенды о них все еще вдохновляют и завораживают людей.