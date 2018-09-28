Джастин Бибер и Хейли Болдуин согласились на брачный договор

Ранее инсайдеры утверждали, что Бибер якобы отказался от брачного договора, поскольку счел это "оскорблением доверия" Хейли. Теперь, похоже, певец передумал: "Источники, лично знакомые с ситуацией, сообщают, что Бибер и Хейли наняли адвокатов для переговоров, которые являются для обоих сколь важными, столь и неловкими".

Близкие Джастина считают, что не заключить брачный договор в ситуации певца было бы безумием, и он с ними согласен – так что переговоры идут прямо сейчас, и брак Бибера и Хейли не будет заключен, пока этот брачный договор не подписан. Разрешение на брак влюбленные получили, и теперь дело за подписями в брачном контракте. Состояние Джастина, напомним, оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов, в то время как в распоряжении Хейли – лишь пара миллионов.