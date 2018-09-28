Джессика Альба решила сменить сферу деятельности

Инсайдеры утверждают, что Джессика Альба всерьез рассматривает возможность баллотироваться в губернаторы Калифорнии – как это сделал в свое время Арнольд Шварценеггер. Близкие Джессики, конечно, такого поворота не ожидали, но поддерживают актрису. «Она очень умная и всегда серьезно относится к работе. Неудивительно, что она хочет реализовать себя и в политике», утверждает инсайдер.

Опосредованно с политической ареной Калифорнии Джессика, в принципе, знакома: она давно приятельствует с Камалой Харрис, в 2017 году занявшей пост сенатора от штата Калифорния. Теперь же Альба, похоже, решила рискнуть и применить знания на практике.