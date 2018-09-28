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Поклонники Деми Мур шокированы внешним видом знаменитости

Деми Мур
22:23 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитость увидели на улицах города в виде, который заставил поклонников беспокоиться о ее здоровье.

Периодически 55-летняя актриса Деми Мур то удостаивается многочисленных комплиментов, то получает долю критики по поводу своей внешности. Так, недавно папарацци засняли звезду на улицах Лос-Анджелеса. Она забирала любимых питомцев от друзей, у которых они гостили некоторое время.

 
 
 
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#DemiMoore in #LA on Tuesday || #hollywoodactress #actress #hollywoodbeauty #streetstyle #streetwear #wimaninblack #womensfashion #celebstyle

Публикация от WCB (@world_celebs_beauty)

Судя по фото, звезда в обычной жизни не слишком задумывается о выборе нарядов: она была одета в простое платье до колена и кеды. Актриса была практически без макияжа. И теперь в Сети обсуждают внешность Деми Мур. Судя по отзывам, поклонники переживают, почему звезда в последнее время так сильно постарела. Удалось рассмотреть морщины и сильный варикоз на ногах. Теперь фанаты звезды переживают о ее здоровье звезды и рекомендуют ей в кратчайшие сроки обратиться к медикам, чтобы решить проблему с венами.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Внешний вид, Деми Мур, Здоровье, Знаменитость, Снимки.
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