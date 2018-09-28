Вероника Дидусенко рассказала о последующих действиях борьбы против дискриминации

Напомним, что 20 сентября 2018 Вероника Дидусенко получила корону красоты и титул "Мисс Украина-2018". Но уже 24 сентября Оргкомитет Национального конкурса красоты "Мисс Украина" распространил заявление, что Вероника Дидусенко лишена титула "Мисс Украина". Формальным основанием для этого решения стало нарушение правил проведения Национального конкурса красоты "Мисс Украина". Согласно правилам к участию, к Конкурсу не допускаются участники, состоящие в браке и имеют ребенка. Кроме того, в заявлении утверждается, что такие же требования к участницам содержатся в объединенных правилах и условиях участия в конкурсе "Мисс мира" 2018 года.

Так, на конференции сообщили, что Вероника Дидусенко намеренно указала о себе недостоверные данные, чтобы ее участие в конкурсе привлекло внимание к дискриминационным требованиям участников, которые отвечают исключительно времени и нормам эпохи, когда создавались. В отличие от 1951 года, в XXI веке неприемлемо ограничивать женщин, в частности, по признаку наличия у нее ребенка. Таким требованием организаторы конкурса заставляют ради мечтаний и карьеры отказаться женщинам от рождения ребенка или сделать аборт. Чтобы понять масштабы, это 15 000 молодых женщин, участниц конкурса в самой Украине, а еще до миллиона молодых женщин из всех стран-участниц конкурса красоты по всему миру, на всех континентах.

Более того, на пресс-встрече сообщается, что утверждение Оргкомитета Национального конкурса "Мисс Украина" о том, что соответствующие правила содержатся в объединенных правилах и условиях участия в конкурсе "Мисс мира" 2018 года, не соответствует действительности. В открытых документах на официальном сайте конкурса "Мисс мира" такое требование отсутствует. Не потому, что его нет. Они сознательно скрывают эту информацию, навязывая те правила участницам через свои требования к Национальным комитетам. Поэтому юристы организаторов конкурса "Мисс мира" хорошо понимают, что это требование является дискриминационным.

"Мой уникальный благотворительный проект "Маленькие Энштейны" стал толчком к моему участию в конкурсе и его масштабной огласке. Я не представляла, что есть такое дискриминационное условие - не иметь детей, чтобы принимать участие в конкурсе красоты. Это невероятно унизительно и противоречит здравому смыслу, когда на дворе 2018 год. Если бы я не прошла весь этот путь и не получила корону, этот вопрос не получил бы такой широкой огласки в СМИ и обществе, впервые за 70 лет конкурса, с 1951 года. И теперь я начинаю глобальную кампанию против дискриминации женщин-участниц конкурса "Мисс мира" по признаку наличия у них ребенка. Сейчас не осталось ни одной аналогичной нормы о дискриминации женщин в спорте, политике и других сферах. Я хочу, чтобы каждая женщина, родившая ребенка, могла делать то, что хочет, что умеет и чего желает, могла самореализоваться в любой сфере и профессии, достичь своей цели. Ребенок не может быть препятствием! Хочу, чтобы каждая женщина никогда в жизни не пережила того унижения, что пережила я. Хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, рос в обществе, где уважают права и свободы. Я объявляю начало кампании по отмене этого дискриминационного правила", - прокомментировала Вероника во время пресс-конференции.

Может так продолжаться дальше? Нет, не может. Вероника Дидусенко не имеет целью вернуть корону. Она начинает борьбу, чтобы ни одну женщину больше не унижали такими дискриминационными требованиями. Она победила на Национальном конкурсе "Мисс Украина" ради того, чтобы ее голос услышали, ради того, чтобы защитить право других молодых женщин на материнство, а их детей на жизнь.