Сергей Притула признался, какая была причина его первого увольнения с работы

Об этом он рассказал в развлекательном шоу "Кто сверху?" Сергей Притула принял участие в конкурсе "Угадай, кто?", Где среди предложенных категорий была "Тот, кого уволили за сексуальные домогательства". Как оказалось, зажигательній телеведущий имел такой опыт. По словам Сергея Притулы, произошло это в 2000 году. Тогда артист отправился на работу в Великобританию, где устроился официантом на киностудии, неподалеку от Лондона.

"2000 год. Я на заработках в Лондоне. Понятно, там работало и работает много людей разных национальностей. И когда ты с ними пересекаешься, то в первую очередь выпытываешь: у мальчиков – нецензурные слова на их языке, а у девочек – как будет "я тебя люблю". Работал я в 12 милях от столицы Англии на киностудии официантом", – рассказал Сергей Притула.

Изучив набор "ключевых" слов телеведущий использовал их неправильно, чем не только оконфузился, но и вынужден был уйти с работы из-за сексуального домогательства.

"На раздаче пасты была испанка. Она научила меня говорить "te quiero" (люблю тебя – 24 канал) и "amore mio"(моя любовь, – 24 канал). Как-то я все те слова сказал, на что она начала визжать, как бешенная: "Остановись". Через три минуты ко мне подходит главный менеджер и увольняет за сексуальные домогательства. После этого еще и предписывает доработать этот день. Я говорю: "Если ты такой умный, то носи сам те тарелки". И выхожу с гордо поднятой головой. До сих пор не могу поверить, что меня уволили за сексуальные домогательства", – признался Сергей Притула.