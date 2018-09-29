Алина Гросу показала снимок в красном халате

Gевица Алина Гросу опубликовала в своем Instagram откровенный снимок в красном полупрозрачном халате. Звезда рассказала подписчикам своего микроблога о том, как начался ее рабочий день.

"Доброе утро. Красивое, яркое, приятное и бодрое. Я сегодня ранняя птичка, с 5 утра на ногах", – написала под фото Алина Гросу.

Подписчики сразу же начали активное обсуждение в комментариях: "С тобой еще ярче стало!", "Красотка! Всегда радуешь глаз!", "Хорошо выглядишь!", "День начинается с твоих фото", "Мне кажется этот цвет не ваш, хотя очень красиво или может такое фото, как-то не гармонично, Вы очень нежная и милая на фото, а вот красный цвет все портит, лично мое мнение", "В красном белье – супер секси!", "Развратница".