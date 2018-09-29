Поклонники Насти Каменских раскритиковали образ певицы на обложках глянца

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram образцы обложек со своим изображением для журналов "Pink" и "Отдохни".

"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – написала звезда под снимками.

Большинству подписчиков Насти Каменских фотографии понравились, однако нашлись и хейтеры. К примеру, несколько юзеров отметили, что артистка на фото для обложки Pink "совсем не похожа на себя" и выглядит "как Максим Галкин".