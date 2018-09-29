Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4538436-poklonniki-nasti-kamenskih-raskritikovali-obraz-pevitsyi-na-oblozhkah-glyantsa.html
Поклонники Насти Каменских раскритиковали образ певицы на обложках глянца
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11:16 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Звезда снялась в фотосессии сразу для двух известных глянцев.
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram образцы обложек со своим изображением для журналов "Pink" и "Отдохни".
"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – написала звезда под снимками.
Большинству подписчиков Насти Каменских фотографии понравились, однако нашлись и хейтеры. К примеру, несколько юзеров отметили, что артистка на фото для обложки Pink "совсем не похожа на себя" и выглядит "как Максим Галкин".
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