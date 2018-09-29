День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Поклонники Насти Каменских раскритиковали образ певицы на обложках глянца

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
11:16 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда снялась в фотосессии сразу для двух известных глянцев.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram образцы обложек со своим изображением для журналов "Pink" и "Отдохни".

"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – написала звезда под снимками.

Большинству подписчиков Насти Каменских фотографии понравились, однако нашлись и хейтеры. К примеру, несколько юзеров отметили, что артистка на фото для обложки Pink "совсем не похожа на себя" и выглядит "как Максим Галкин".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Глянец, Настя Каменских, Обложки, Певица, Публикация, Снимки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Донателла Версаче шокировала поклонников новым снимком в Instagram Илон Маск покинет должность председателя директоров в Tesla на три года Жемчужина у моря: какой была Одесса в начале восьмидесятых годов (Фото)

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь