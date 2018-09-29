Несмотря на то, что лето уже завершилось и на дворе осень, это вовсе не смущает "золотую молодежь", которая продолжает развлекаться и отдыхать.

Несмотря на то, что лето уже завершилось и на дворе осень, это вовсе не смущает "золотую молодежь", которая продолжает развлекаться и отдыхать. Мы уже неоднократно показывали вам отпрысков богатых родителей и политиков из разных стран и городов, а на этот раз вы увидите обеспеченную молодежь Будапешта. Дорогие автомобили, пачки денег и отдых на лучших курортах мира - всё это вы увидите далее.