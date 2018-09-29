Светлана Тарабарова растрогала поклонников теплым снимком с новорожденным малышом
Новости шоу бизнеса: Певица продолжает показывать трогательные снимки с новорожденным сыном Иваном.
Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова сейчас сочетает карьеру певицы и воспитание маленького сына. Также она активно ведет свой блог в Instagram, где постоянно появляются новые очаровательные фото с сыном Иваном.
Сегодня она похвасталась очередным трогательным снимком с теплой фотосессии, которую оан провела, когда малышу было всего 8 дней.
На снимке певица легла рядом со своим крохой. Младенец, который уснул на плече мамочки, очаровательно скрестил ножки, что очень растрогало поклонников.
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На цій світлині нам 8 днів ⠀ 8 днів , як моє життя змінилося раз і назавжди , в серці безмежна любов і ще не відчувалася втома від недоспаних ночей ( тепер я розумію крилаті вирази мам « я не спала вже півтора року» ) тому я безмежно вдячна @elenponomaryova за те, що перша фотосесія Івана була ідеальною за атмосферою і тепер ми маємо такі мімімішні фото на згадку ⠀ @elenponomaryova - ти неймовірна жінка і профі своєї справи , тому я хочу і буду розповідати всім про твій талант Дякуємо безмежно ⠀ люди, намалюйте нам, будь ласка , теплих емоджі у коменти , ⠀ обов‘язково подивіться у профілі @elenponomaryova фото новонароджених ДОБРИХ СЕРДЕЦЬ ( це заряджає на весь день теплом) ⠀ і не забудьте сторіз обов‘язковотам я покажу, як ми знімали ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова #elenponomaryovaphotographer
"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память", – трогательно написала Светлана Тарабарова.