Светлана Тарабарова растрогала поклонников теплым снимком с новорожденным малышом

Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова сейчас сочетает карьеру певицы и воспитание маленького сына. Также она активно ведет свой блог в Instagram, где постоянно появляются новые очаровательные фото с сыном Иваном.

Сегодня она похвасталась очередным трогательным снимком с теплой фотосессии, которую оан провела, когда малышу было всего 8 дней.

На снимке певица легла рядом со своим крохой. Младенец, который уснул на плече мамочки, очаровательно скрестил ножки, что очень растрогало поклонников.

"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память", – трогательно написала Светлана Тарабарова.