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Светлана Тарабарова растрогала поклонников теплым снимком с новорожденным малышом

Светлана Тарабарова
13:41 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица продолжает показывать трогательные снимки с новорожденным сыном Иваном.

Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова сейчас сочетает карьеру певицы и воспитание маленького сына. Также она активно ведет свой блог в Instagram, где постоянно появляются новые очаровательные фото с сыном Иваном.

Сегодня она похвасталась очередным трогательным снимком с теплой фотосессии, которую оан провела, когда малышу было всего 8 дней.

На снимке певица легла рядом со своим крохой. Младенец, который уснул на плече мамочки, очаровательно скрестил ножки, что очень растрогало поклонников.

 
 
 
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На цій світлині нам 8 днів ⠀ 8 днів , як моє життя змінилося раз і назавжди , в серці безмежна любов і ще не відчувалася втома від недоспаних ночей ( тепер я розумію крилаті вирази мам « я не спала вже півтора року» ) тому я безмежно вдячна @elenponomaryova за те, що перша фотосесія Івана була ідеальною за атмосферою і тепер ми маємо такі мімімішні фото на згадку ⠀ @elenponomaryova - ти неймовірна жінка і профі своєї справи , тому я хочу і буду розповідати всім про твій талант Дякуємо безмежно ⠀ люди, намалюйте нам, будь ласка , теплих емоджі у коменти , ⠀ обов‘язково подивіться у профілі @elenponomaryova фото новонароджених ДОБРИХ СЕРДЕЦЬ ( це заряджає на весь день теплом) ⠀ і не забудьте сторіз обов‘язковотам я покажу, як ми знімали ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова #elenponomaryovaphotographer

Публикация от @ tarabarova

"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память", – трогательно написала Светлана Тарабарова.

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Новости шоу бизнеса, Дети, Певица, Публикация, Светлана Тарабарова, Снимок, Сын.
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