Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4539933-makoley-kalkin-vyirazil-slova-podderzhki-pisatelnitse-dzhoan-rouling.html
Маколей Калкин выразил слова поддержки писательнице Джоан Роулинг
Новости шоу бизнеса: Звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин сделал неожиданное заявление в адрес знаменитой писательницы Джоан Роулинг.
Еще недавно наши читатели обсуждали, что Маколей Калкин собрался стать отцом, а теперь актер удивил не меньше. Звезда фильма "Один дома" намерен вернуться в большое кино.
На днях Калкин в Твиттер обратился к писательнице Джоан Роулинг, создательнице серии книг о Гарри Поттере, с просьбой взять его на роль в следующей части ленты "Фантастические твари".
"Привет, Джоан Роулинг, я с тобой! Нагайна может быть кем угодно! Она сильная женщина-змея. И еще, можешь взять меня в следующий фильм? Я Маколей Калкин из фильма "Один дома", а также снимался в "Повелителе страниц" (имел дело с магией)".
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