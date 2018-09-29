Маколей Калкин выразил слова поддержки писательнице Джоан Роулинг

Еще недавно наши читатели обсуждали, что Маколей Калкин собрался стать отцом, а теперь актер удивил не меньше. Звезда фильма "Один дома" намерен вернуться в большое кино.

На днях Калкин в Твиттер обратился к писательнице Джоан Роулинг, создательнице серии книг о Гарри Поттере, с просьбой взять его на роль в следующей части ленты "Фантастические твари".

"Привет, Джоан Роулинг, я с тобой! Нагайна может быть кем угодно! Она сильная женщина-змея. И еще, можешь взять меня в следующий фильм? Я Маколей Калкин из фильма "Один дома", а также снимался в "Повелителе страниц" (имел дело с магией)".