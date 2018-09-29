Кейт Аптон показала, как проходят ее тренировки

Короткий ролик Аптон опубликовала на своей странице в Instagram. Видео снял тренер модели Бен Бруно, который тренирует Аптон еще с 2016 года.

"Выпады с гирями в каждой руке и ребенком в животе. Кажется, это очень трудно, но прекрасно видеть, что она продолжает упорно работать", – прокомментировал Бен Бруно.

Кроме того, звезда рассказала, что недавно была вынуждена сделать перерыв в тренировках, но потом вернулась к ним.

"Я стараюсь оставаться здоровой и активной во время беременности. Делаю все возможное для этого и чувствую себя хорошо. Подход стал другим. Сейчас больше внимания уделяю укреплению мышц таза, делаю выпады и приседания. Надеюсь, это поможет мне в ближайшем будущем", – призналась Кейт.