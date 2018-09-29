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Кейт Аптон показала, как проходят ее тренировки

Кейт Аптон
15:19 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель Кейт Аптон, которая беременна первенцем, активно занимается спортом и держит свое тело в тонусе.

Короткий ролик Аптон опубликовала на своей странице в Instagram. Видео снял тренер модели Бен Бруно, который тренирует Аптон еще с 2016 года.

"Выпады с гирями в каждой руке и ребенком в животе. Кажется, это очень трудно, но прекрасно видеть, что она продолжает упорно работать", – прокомментировал Бен Бруно.

 

Кроме того, звезда рассказала, что недавно была вынуждена сделать перерыв в тренировках, но потом вернулась к ним.

"Я стараюсь оставаться здоровой и активной во время беременности. Делаю все возможное для этого и чувствую себя хорошо. Подход стал другим. Сейчас больше внимания уделяю укреплению мышц таза, делаю выпады и приседания. Надеюсь, это поможет мне в ближайшем будущем", – призналась Кейт.

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Новости шоу бизнеса, Беременность, Видео, Кейт Аптон, Модель, Тренировки.
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