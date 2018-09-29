Эдди Мерфи сделал предложение своей избраннице после 6 лет отношений

Папарацци удалось сфотографировать беременную модель в Лос-Анджелесе. Звезда отправилась за покупками в черном будничном одеянии и стаканом освежающего напитка в руках. Однако не это привлекло внимание журналистов, а обручальное кольцо на ее руке.

Впоследствии представители Эдди Мерфи заявили, что голливудский актер и правда сделал предложение своей девушке, которая родит их общего ребенка в декабре 2018 года. На предложение мужа модель Пейдж Батчер ответила согласием.

К слову, Пейдж и Эдди встречаются уже 6 лет. До этого актер уже был женат на Николь Митчелл, с которой у него 5 детей. Кроме этого, у Эдди Мерфи есть потомки еще от трех женщин. Поэтому это будет десятый по счету ребенок голливудского актера.