Ким Кардашьян вернула моду на денежный принт

Ким Кардашьян не зря считается законодательницей трендов. За каждым выходом знаменитости следит миллионная публика, которая следует едва не всем ее модным решениям, среди которых популярные наряды из латекса и неона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram serving looks Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) 27 Сен 2018 в 8:13 PDT

А теперь Ким продиктовала моду на принт из долларовых купюр. Так, Кардашьян примерила эффектный и "дорогой" образ — тренч из осенней коллекции Jeremy Scott 2001 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram didn’t come to play Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) 27 Сен 2018 в 8:12 PDT

Дополнила свой look звезда сапогами с таким же принтом и золотой сумочкой в виде мишочка с деньгами. Отметим, что в таком образе супруга Канье Уэста отправилась на закрытую вечеринку для миллионеров.