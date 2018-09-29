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Ким Кардашьян вернула моду на денежный принт
17:39 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян задала еще один тренд. Звезда решила вернуть моду на наряды с денежным принтом.
Ким Кардашьян не зря считается законодательницей трендов. За каждым выходом знаменитости следит миллионная публика, которая следует едва не всем ее модным решениям, среди которых популярные наряды из латекса и неона.
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А теперь Ким продиктовала моду на принт из долларовых купюр. Так, Кардашьян примерила эффектный и "дорогой" образ — тренч из осенней коллекции Jeremy Scott 2001 года.
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Дополнила свой look звезда сапогами с таким же принтом и золотой сумочкой в виде мишочка с деньгами. Отметим, что в таком образе супруга Канье Уэста отправилась на закрытую вечеринку для миллионеров.
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