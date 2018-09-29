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Ким Кардашьян вернула моду на денежный принт

Ким Кардашьян
17:39 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
https://hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян задала еще один тренд. Звезда решила вернуть моду на наряды с денежным принтом.

Ким Кардашьян не зря считается законодательницей трендов. За каждым выходом знаменитости следит миллионная публика, которая следует едва не всем ее модным решениям, среди которых популярные наряды из латекса и неона.

 
 
 
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serving looks

Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

 

А теперь Ким продиктовала моду на принт из долларовых купюр. Так, Кардашьян примерила эффектный и "дорогой" образ — тренч из осенней коллекции Jeremy Scott 2001 года.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

 

Дополнила свой look звезда сапогами с таким же принтом и золотой сумочкой в виде мишочка с деньгами. Отметим, что в таком образе супруга Канье Уэста отправилась на закрытую вечеринку для миллионеров.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Jeremy Scott 2001, денежный принт, Знаменитость, Ким Кардашьян, Мода, Тренд.
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