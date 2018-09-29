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Лунный календарь стрижек на октябрь 2018

Смотрите фото (5)
Лунный календарь стрижек на октябрь 2018
20:17 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Осень - не повод оставаться неухоженной, а это пора для перемен!

Календарь красоты, который основан на фазах Луны, поможет запланировать поход к парикмахеру или мастеру маникюра и педикюра, ведь давно доказано, что от положения Луны на небе зависит много физиологических реакция организма абсолютно каждого знака Зодиака.

Стрижка волос

Сейчас вы прочтете то, что глубоко разочарует вас — лето начнется через 9 месяцев, грубо говоря, все это время погодка будет такой себе... Осень 2018 взяла бразды правления в свои руки и успешно выполняет свою миссию. В этот межсезонный переход нужно особенно следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет, не давая шанс осенним простудам. Влажная погода, перепады температуры, ветер, недостача витаминов в организме — все это непрерывно вредит нашу кожу и волосы. Лунный календарь на октябрь 2018 говорит, что нужно не жалеть сил и времени для восстановления и защиты поврежденных волос. Также позаботьтесь о том, чтобы ваша кожа чувствовала себя комфортно и дышала. Утром выпивайте стакан воды с лимоном и настраивайтесь на позитив. С улыбкой и любовью приготовьте полезный завтрак, не забывая о советах фитнес-тренера Аниты Луценко, займитесь утренней йогой для заряда на весь день, взбодрите себя и свое тело контрастным душем, если до этого приучили себя к этому, сделайте самый ненавязчивый легкий дневной макияж и вперед на встречу счастью! А раз решили подстричься, то сначала не поленитесь заглянуть в лунный календарь на октябрь 2018 для стрижек.

Еще наши прародительницы, женщины красивые и сильные, использовали энергию Луны для поддержания своего здоровья и красоты. Купание в водоемах в полнолуние наполняло их силой и восстанавливало энергию, а стрижка в подходящий лунный день — делала их волосы здоровыми и густыми. Может, и нам стоит жить в лунном ритме? Мы расскажем вам о самых благоприятных датах для стрижки волос в октябрь 2018.

1 октября — правильно подобранная стрижка поможет вам не только поднять настроение, но и усилить приток материальной энергии.

2 октября — не стоит стричь волосы, они станут ломкими и слабыми.

3 октября — постригаться сегодня не следует. Луна не в духе.

4 октября — избавляясь от поврежденных волос, очистите свою ауру.

5 октября — стрижка превзойдет все ожидания.

6 октября — везение будет преследовать тех, кто решит постричься в этот день.

7 октября — подходящий день для стрижек, обрамляющих лицо.

8 октября — можно стричь волосы, но лучше сделать укрепляющую маску.

9 октября — нейтральный день, поступайте на свое усмотрение.

10 октября — стрижка спровоцирует проблемы со здоровьем.

11 октября — состриженные волосы сделают вас беззащитной перед недоброжелателями.

12 октября — смена прически заставит вас комплексовать.

13 октября — жесткие волосы станут вашим достоинством, если сделаете стрижку в этот день.

14 октября — сделайте термострижку, это поможет дольше избегать посеченных кончиков.

15 октября — идеальный день для смены прически.

16 октября — стрижка усилит интуицию.

17 октября — нейтральный день для стрижки, но именно сегодня стоит заняться челкой.

18 октября — можно постричься, а можно порадовать волосы питательными масками или сделать массаж головы.

19 октября — в этот день лучше нарастить волосы, а не стричь их.

20 октября — состригая волосы, обречете себя на неудачу.

21 октябрь — откажитесь от стрижки в этот день, Луна не сулит ничего хорошего.

22 октябрь — будет удачным поход к трихологу, а для стрижки нейтральное время.

23 октября — нейтральный день для всех процедур с волосами.

24 октября — обладательницам ломких волос желательно сделать ламинирование, для стрижки нейтральное время.

25 октября — стрижка поможет наладить личную жизнь.

26 октября — особо хорошо получатся стрижки во французском стиле.

27 октября — однозначно стоит сделать экстремальную стрижку.

28 октября — хороший день для рваных стрижек.

29 октября — поход в салон обернется несчастьем.

30 октября — стрижка нежелательна, это может притянуть много неприятностей.

31 октября — стрижки поможет продлить жизнь.

Лунный календарь стрижек советует не бояться экспериментов с волосами в октябре 2018. Если вы все еще сомневаетесь, какую стрижку выбрать для себя, то специалисты-парикмахеры назвали универсальную прическу для любого возраста и формы лица. Не забывайте о рваной стрижке, ну и можно решиться на стрижку, которая придаст объем. Также не игнорируйте любимую стрижку голливудских красоток — рейзер-боб. Ну и зацените главные тенденцию осени 2018.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2018 года: 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 31 октября.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Благоприятный день, Волосы, Лунный календарь, Лунный календарь стрижек, Лунный календарь стрижек на октябрь 2018, Октябрь, Стрижки.
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