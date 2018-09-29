Анита Луценко рассказала, когда можно начинать тренировки
Новости шоу бизнеса: Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая два года назад впервые стала мамой, рассказала, когда можно начинать заниматься спортом после родов.
Об этом Анита Луценко рассказала на своей странице в Instagram. Сперва, если у женщины были естественные роды, то 6 недель нужно отдыхать и только потом приступать к спорту.
До тех пор никогда не качайте пресс (иначе живот останется)! Много гуляйте и держите осанку! На выдохе старайтесь втянуть живот! – отмечает тренер.
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Когда можно начинать тренироваться после родов? 1. Если у вас были естественные роды, то 6 недель «релаксуйте» и потом только занятия! До тех пор НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не качайте пресс ( иначе живот останется) !!! Много гуляйте и держите осанку! На выдохе старайтесь втянуть живот! 2. Если у вас, как и у меня, было кесарево! Прийдется подождать 12 недель и если у врача нет притензий, то можно приступать к тренировкам. Я считаю, что в состоянии аффекта тренировалась, не нужно было! Надо было дать организм отдохнуть. Что делать? Держать осанку и не горбиться! Иначе валик обеспечен! 10 тыс шагов в день - отличная мысль. 3. Все это время следите за едой и не Слушайте мифы про еду. На грудном все можно есть. А вот булочеки и печеньки не желательно. 4-5 приёмов отлично! После этих сроков можно приступать к программе восстановления формы после родов ссылка в шапке профиля. тренировки дома с меню и отвлечением головы и зарядом позитива и поддержкой таких же девочек P.S. Если после родов прошло уже пару лет, то это не приговор! Все возможно изменить и стать лучше, чем даже было до P.p.s. Молоко при тренировках НЕ ПРОПАДАЕТ! Кто занимался на ГВ, подтверждаете?
Если у женщины было кесарево сечение, можно начинать тренироваться только после 12 недель, если нет никаких замечаний у врача.
"Надо дать организму отдохнуть. Что делать? Держать осанку и не сутулиться! Иначе валик обеспечен! 10 тысяч шагов в день – отличная идея", – отмечает Луценко.
Так, по словам фитнес-тренера, после этих сроков можно приступать к тренировке. Звезда отмечает, что во время занятия спортом молоко не пропадает. Также Анита рекомендует не доверять мифам о еде.
На грудном все можно есть. А вот булочки и печенье не желательно. 4-5 приемов – отлично! – добавляет эксперт по похудению.