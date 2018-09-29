Анита Луценко рассказала, когда можно начинать тренировки

Об этом Анита Луценко рассказала на своей странице в Instagram. Сперва, если у женщины были естественные роды, то 6 недель нужно отдыхать и только потом приступать к спорту.

До тех пор никогда не качайте пресс (иначе живот останется)! Много гуляйте и держите осанку! На выдохе старайтесь втянуть живот! – отмечает тренер.

Если у женщины было кесарево сечение, можно начинать тренироваться только после 12 недель, если нет никаких замечаний у врача.

"Надо дать организму отдохнуть. Что делать? Держать осанку и не сутулиться! Иначе валик обеспечен! 10 тысяч шагов в день – отличная идея", – отмечает Луценко.

Так, по словам фитнес-тренера, после этих сроков можно приступать к тренировке. Звезда отмечает, что во время занятия спортом молоко не пропадает. Также Анита рекомендует не доверять мифам о еде.

На грудном все можно есть. А вот булочки и печенье не желательно. 4-5 приемов – отлично! – добавляет эксперт по похудению.