1960-е — время радикальных, новых, захватывающих открытий и трендов, которые продолжили развиваться в 70, 80, 90-х гг.

1960-е — время радикальных, новых, захватывающих открытий и трендов, которые продолжили развиваться в 70, 80, 90-х гг. XX века. В Африке это время было периодом политических перемен — 32 колониальные страны получили независимость. 1960-е можно по праву назвать началом эры пилотируемой космонавтики: советский космонавт Юрий Гагарин был первым, кто совершил полёт в космическое пространство, Алексей Леонов первым вышел в открытый космос, а американец Нил Армстронг был первым, кто ступил на Луну. Также шестидесятые — разгар холодной войны и Карибского кризиса. Также, это время значительных культурных перемен: начало «сексуальной революции, расцвет феминизма, время рок-музыки, «Битлз» и хиппи. Сегодня мы расскажем о том, что же было популярно в те годы. В 60-е вошла в моду пышная, объёмная причёска «Афро». Также в честь неё был назван музыкальный стиль Афро, основателем которого считается исполнитель Toto с его всемирно известной композицией Africa.