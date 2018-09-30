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Тина Кароль порадовала поклонников обворожительным снимком

Тина Кароль
10:07 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новые откровенные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно рассказала, как воспитывает сына, примерила провокационный и очень сексуальный образ. Новые откровенные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я стояла у ног твоих, омывала их, как Христу Магдалина. Моя любовь ослепляла твою трезвость. Все влюбленные на растоянии брошены. Такого нет пути, чтобы к тебе дойти, и мои песни несет к тебе – морская пена", – подписала снимок певица.

 

Тина Кароль стоит, повернувшись к камере, с приспущенным пиджаком. Певица о.голила плечи и видны бретельки легкого платья. Выглядит она весьма сексапильно. Поклонники тут же засыпали Кароль комплиментами. "Невероятная". "Коасивая", "Шикарная", – пишут подписчики. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал ее: "Текст полный бред".

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Новости шоу бизнеса, Певица, Публикация, Снимок, Тина Кароль, Фотография.
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