Илон Маск покинет должность председателя директоров в Tesla на три года

Теперь Илон Маск все же останется руководителем компании Tesla, правда должен будет отказаться от должности председателя совета директоров как минимум на три года. Его заменят независимым директором. Кроме того, Tesla должна назначить двух новых независимых директоров.

Еще один пункт договоренностей предусматривает введение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска. Также бизнесмен и его компании вынуждены будут выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов каждый.

SEC рассчитывает, что подобные меры помогут предотвратить дальнейшие сбои функционирования рынка и негативных последствий для акционеров Tesla. Эти договоренности еще должен будет утвердить суд.