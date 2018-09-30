День Независимости Украины

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Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
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Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"

Вероника Дидусенко
14:44 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка дала откровенное интервью в программе "Светская жизнь" и объяснила, почему обманула организаторов конкурса "Мисс Украина".

По словам экс-победительницы "Мисс Украина-2018" Виктории Дидусенко, она никогда не скрывала своего 4-летнего сына и ей странно, что эта информация ранее не распространилась. На вопрос ведущей Кати Осадчей, кто бы мог раскрыть тайну о ее ребенке, она до сих пор не знает.

"Это для меня шок, удивление, и что-то совершенно невероятное, что эта информация не стала известной до того, как меня объявили победительницей. У меня есть близкие друзья, которые знают это. У меня есть врач-педиатр, к которому я хожу со своим сыном ежемесячно и он тоже знает, что у меня есть ребенок, поэтому здесь более удивительно то, что это до этого не стало всем известно. А кто сдал, это вообще мог быть любой. И я до сих пор в шоке от этого Божьего провидения, что просто так случилось. Это какое-то чудо", – прокомментировала ситуацию Виктория.

 
 
 
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Дякую @kosadcha за прекрасну розмову! Дивіться завтра у @svitsketv о 23.15 #missukraine2018 @missdiamondbrand

Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko)

 

Экс-победительница конкурса также добавила, что перед конкурсом она не подписывала договора, в котором бы указывалась то, что она не должна иметь детей или быть замужем или разведенной, а только анкету на сайте. Но почему там обманула организаторов конкурса, она не рассказала.

"Я заполнила на сайте анкету о том, что у меня нет детей, и я не была замужем. Это единственный раз, когда упоминалось о детях и о замужестве во время участия в "Мисс Украина"", – отметила она.

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Новости шоу бизнеса, Вероника Дидусенко, Обман, Откровения, Признание, Ребенок, Скандал.
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