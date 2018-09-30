Славянские мифические существа, которые обитают в болоте (Фото)

Говоря академическим языком, миф - это ненаучный способ описания мира и, одновременно, система накопленных народом знаний о мире.

Иными словами, мифология - это народный аналог науки. Как устроен мир, который окружает человека? Когда и из чего была сотворена Земля? Почему на ней существуют горы и реки, болота и леса?

Почему светит солнце, горят звезды, идет дождь, гремит гром? Что такое человек и откуда он произошел? Почему люди умирают и что с ними происходит после смерти? Многие из этих вопросов нельзя считать до конца решенными.

Болотник

Болотника представляли седым стариком с широким желтоватым, как болотная вода, лицом или человеком с длинными руками, покрытым серой шерстью телом и длинным крючковатым хвостом. Нередко болотника описывали точно так же, как водяного: голый старик, покрытый тиной и болотными растениями.

К тому же считалось, что болотник даже более, чем водяного, склонен к оборотничеству. Полагали, что он может принять такой вид, какой захочет - облик путника, монаха, знакомого и так далее.

Жилищем болотника считалось все болото целиком. Но были у него и излюбленные местами - трясины и глубокие омуты, особенно заросшие травой и на первый взгляд кажущиеся зеленой лужайкой.

В некоторых местах верили, что болотник живет в большом каменном доме под водой или посреди болота с женой и детьми. Женами болотников считали обычно болотниц, дев-утопленниц или русалок.

Сказания никогда не приписывали болотнику добрых поступков. Он считался существом однозначно зловредным и очень опасным для людей, угодивших в его владения. Идущих через болото людей болотник пугал резкими и непонятными звуками: вздохами, бульканьем, утробными стонами, громким причмокиванием и хлопками ладонями по воде. Он часто подстраивал ловушки для несведущих людей - укладывает на их пути зеленую траву или корягу, бревно, под которыми находится бездонная топь или трясина.

Помимо этого, болотник иногда специально заманивал людей к себе на болото, чтобы утопить их или хотя бы заставить поплутать среди трясин. Во многих местах считалось, что болотник в виде черного человека с фонарем в руках бродит по краю болота, освещая своим фонарем дорогу путникам. Таким образом он сбивал их с пути и заводил в омут. С той же целью болотник разводил на трясинах болотные огни. Путник, принимая их за фонари или надеясь отыскать указываемый огоньком клад, заходит в болото и тонет там.

Каждый народ имеет свою систему мифов. До нас дошли древнегреческие мифы об олимпийских богах, скандинавские мифы об асах, древнеиндийская мифология, изложенная в "Ведах", и мифы многих других народов.

Анцыбал (анцыбул, анчибал, анчибил) - болотный черт.

Болото - типичное место действия рассказов о черте, что отражено и в поговорках "Было бы болото, а черти будут"; "Всякий черт свое болото хвалит"; "Не ходи при болоте - черт уши обколотит" (Даль, 1880 год); "В тихом омуте черти водятся, а в лешом болоте плодятся".

Подобно оврагам, провалам, ущельям, болото - опасное, неопределенное ("ни вода, ни земля") место, излюбленное нечистой силой.

Это название укрепилось в бранных выражениях: "Ах ты, анцыбал этакой!", "Анчибал ты проклятый!", "Чтоб тебя подхватил анчибил!".

Анчутка

Анчутка – маленький злой дух. Рост анчуток составляет всего несколько сантиметров, их тела покрыты шерстью и имеют черную окраску, а головы у этих злых духов лысые. Характерной особенностью анчутки является отсутствие пяток. Считается, что нельзя произносить вслух название этого злого духа, так как анчутка сразу же на него откликнется и окажется прямо перед тем, кто произнес.

… сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка. - А. М. Ремизов, «Банные анчутки»

Обитать анчутка может почти везде: чаще всего духа можно встретить в поле, в бане или на водоеме, так же он предпочитает селиться поближе к людям, но избегает встреч с более сильными существами. Впрочем, различная среда обитания накладывает особенности на внешний вид и поведение злых духов, так можно выделить три основных подвида анчуток: банные, полевые, водяные или болотные. Полевые анчутки самые мирные, не являются людям, если те сами не позвали их. Банные и болотные анчутки любят попроказничать, но шутки у них злые и опасные, нередко приводящие к смерти человека, так болотный анчутка может схватить пловца за ногу и утащить его на дно. Банные анчутки часто пугают людей стонами, являются им в различных обликах, да и просто могут заставить человека уснуть или потерять сознание.

В природе врагов у анчуток много — это и более сильные духи, и дикие звери. Особенно они боятся зверей из семейства собачьих: волков, собак, лисиц.

Анчутка способен становится невидимым. Кроме того этот злой дух может принимать любую форму и, например, обратится и зверем и человеком.

А по весне — и ночью, и днем — носилась по саду дородная нагая молодка. Только кинутся мужики ее ловить, она шмыг в ту самую баню — и хохочет-заливается. Вломятся в баню, а там пусто. А на рассыпанной золе отпечатались следы, но не женские, а мужские. Да это еще полбеды! Вот пальцы, вот подошва, а пятки нет… Ну да ведь анчутку так и называют — беспятый. - А. М. Ремизов, «Смешливая молодка»

Другой способностью духа является возможность мгновенного перемещения в пространстве.

Анчутки боятся железа и соли, если злой дух схватил вас, то его нужно ткнуть чем-то железным и тогда он тот час же вас отпустит. Но совсем избавится от анчуток очень сложно, так если они облюбовали какое-то место или здание, то выгнать их оттуда можно лишь уничтожив строение в огне и засыпав пепелище солью.