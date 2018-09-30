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Анна Седокова выложила новый снимок и рассказала об одном из худших концертов

Анна Седокова
16:21 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Анна Седокова порадовала поклонников новым соблазнительным снимком.

Звезды шоу-бизнеса всегда выглядят успешными и счастливыми, однако им часто приходится терпеть унижения. В этом призналась украинская певица Анна Седокова, которая рассказала в соцсети о концерте с "адским привкусом".

"Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", - написала исполнительница в Инстаграме.

"Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас , а мы устали, посидим. А ты же профессионал . Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им пох*й на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни.

Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя.

Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет", - написала Седокова.

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Новости шоу бизнеса, Анна Седокова в соблазнительном наряде, Седокова, Фигура Анны Седоковой, Формы Анны Седоковой.
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