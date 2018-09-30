Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем

Поклонники известной украинской певицы Яны Соломко подозревают, что девушка рассталась со своим мужем Олегом, аргументируя это тем, что Яна давно не делилась совместным снимком с супругом на своей официальной странице в Instagram.

Сама артистка пока не комментирует эти догадки. Хотя на днях один из подписчиков Яны задал провокационный вопрос. Ответ на комментарий удивил фанатов певицы.

Кто-то спросил, живет ли Яна с мужем, на что девушка ответила: "Кто его знает".

Такой ответ показался странным поклонникам. Теперь эту тему еще больше обсуждают в Сети. А может Яна просто не хочет выставлять свою личную жизнь на показ. Ведь, как говорится, счастье любит тишину.

Напомним, что Яна Соломко вышла замуж летом 2014 года. Ровно через год судьба подарила влюбленным ребенка — дочку Киру. Яна часто говорит в своем Instagram о том, что сейчас все свое время уделяет дочке. Возможно поэтому все фото на станице именно с ней.