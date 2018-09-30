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Эмбер Херд восхитила своим необычным нарядом

Эмбер Херд
19:40 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эмбер Херд блистала вечеринке Global Citizen Festival.

Пока бывший бойфренд голливудской актрисы теряет миллиарды долларов, а также пытается восстановить репутацию после череды громких скандалов, звезда кинофильма "Ромовый дневник" продолжает посещать вечеринки.

Например, вчера знаменитая блондинка посетила светское мероприятие Global Citizen Festival, которое состоялось в Нью-Йорке. Стоит отметить, что популярная американка не стала скрывать сногсшибательную фигуру, поэтому надела приталенное платье-гольф актуальной длины миди с оригинальным орнаментом, модное пальто, декорированное черно-зеленой крупной клеткой и лакированные ботинки насыщенного алого цвета с элементами шнуровки.

Примечательно, что на этот раз Эмбер Херд отказалась от фирменного макияжа, отдав предпочтение розовым румянам, удлиняющей туши для ресниц и прозрачному бальзаму.

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Новости шоу бизнеса, Global Citizen Festival, Эмбер Херд, Эмбер Херд на вечеринке Global Citizen Festival.
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