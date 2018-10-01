Моника Беллуччи поразила пикантной фотосессией

Итальянская актриса Моника Беллуччи вчера отпраздновала свой 54-й день рождения. А еще снялась в очередной фотосессии для глянца и два снимка из этой съемки опубликовала для своих поклонников в Instagram.

Какой глянец украсят фотографии Беллуччи актриса не сообщила, но рассказала, что их автором стал Бруно Авейан. На снимке Моника запечатлена в разноцветном наряде, который придерживает руками немного приспустив с плеч.

На другом кадре Моника стоит у окна и смотрит на небо. Ее спина красиво обнажена, волосы актриса распущены, а на лице легкий дневной макияж.

Все без исключения фотосеты Беллуччи прекрасны. Так что уверены и этот не оставит поклонников актрисы равнодушными. Дождемся и остальных кадров.