Модель Ирина Шейк украсила обложку Vogue Turkey.

На прошлой неделе мы показывали вам обложку нового выпуска Vogue Turkey главной героиней которой стала модель Ирина Шейк. Теперь в Сети доступен весь фотосет, и мы можем оценить остальные снимки авторства Кунейта Акероглу. Практически на всех фотографиях Ирина запечатлена в достаточно закрытых и очень скромных образах. На ней объемное пальто, куртка и даже шуба, в которой Шейк все равно выглядит привлекательно. В макияже также сделана ставка на максимальную естественность. Впрочем, модные эксперименты точно не конек Шейк, в повседневной жизни она редко удивляет поклонников. А вот когда за дело берутся профессиональные стилисты, получается нечто интересное.