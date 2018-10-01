Джулиан Дэвид Стоун называет себя "рок-н-ролльным фотографом вне закона".

Джулиан Дэвид Стоун называет себя «рок-н-ролльным фотографом вне закона». В его архиве более 10 000 концертных фотографий известнейших звёзд в истории рок-музыки, но он сделал их тайком, вопреки запретам на съёмку выступлений. Стоун вырос в районе залива Сан-Франциско, затем переехал в Лос-Анджелес, учился в Калифорнийском институте искусств. Всё началось, когда в родной город фотографа приехали «Рамоунз» и он захотел сфотографировать их концерт. Тогда Стоун впервые снимал живое выступление на свою 35-мм камеру. Но при попытке пронести её в сумке он столкнулся с охранником, сообщившим, что «камеры запрещены». Разочарованный фотограф вернулся к машине и собирался закинуть камеру на заднее сиденье, но вдруг передумал. Он решил, что непременно сделает снимки.