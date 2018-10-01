Максим Галкин показал редкий семейный снимок с Пугачевой и детьми

Шоумен Максим Галкин часто публикует на своей странице в Instagram фотографии с детьми – сыном Гарри и дочерью Лизой, а также забавные видеоролики с ними, одноко фотографии его супруги Аллы Пугачевой появляются в сети нечасто, как и семейные снимки.

Так, на днях юморист разместил редкое семейное фото в полном составе, подписав что все дружно сходили на премьеру мультфильма. На снимке можно заметить счастливые улыбки всех членов семьи.

Поклонникам очень понравилось душевное фото, а в комментариях они написали очень много приятных слов: "Прекрасная семья, а Лиза такая кокетка", "Вы замечательные, я вас люблю", "Как приятно на вас смотреть!", "Чудесная семья, чудесные дети)) дай бог счастья и здоровья)", "Очень мило!", "Всегда любуюсь вами!!!!".