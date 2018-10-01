Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном
Новости шоу бизнеса: Певица продемонстрировала фотографию, где ее малышу всего восемь дней.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала первое фото, где видно лицо ее маленького сына Ивана. На снимке счастливая артистка улыбается, обнимая забавно спящего младенца.
"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память," – написала Светлана Тарабарова в своем Instagram.
"Какие милые! Пусть растет здоровым, и вам на радость", "Счастливой судьбы вашему малышу", "Мамочка красивая и сыночек просто супер – такой крошечный и милый", "Я очень рада за вас", "Кайф!", "Будьте здоровы и берегите себя", "Вы невероятные", "Так трогательно" – умилились подписчики певицы.
Но нашлись и те, кто осудил молодую маму: "Зачем так рано ребенка показывать?", "Мамаши, почему вы не понимаете, что нельзя выставлять своих детей напоказ?".
Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.