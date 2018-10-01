"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу

23-летняя Вероника Дидусенко, которую дисквалифицировали на конкурсе красоты из-за обмана, на своей страничке в Instagram опубликовала пост, который посвятила новой победительнице конкурса "Мисс Украина 2018" Леониле Гузь.

Как стало известно в ночь на 1 октября, новой обладательницей короны стала 19-летняя Леонила Гузь. И скандальная Вероника Дидусенко не смогла пройти мимо этого события. Так, в своем микроблоге девушка сначала процитировала Леонилу, которая тогда поздравляла Веронику: ""Мы жили 10 дней вместе! Мы засыпали и просыпались вместе! Мы дошли до финала вместе! Поздравляю!" @leonila.guz ©️", а потом добавила от себя: "Мы выиграли вместе. Ты знаешь, как я в тебя безумно верю и люблю".

Кроме того, стоит отметить, что накануне переизбрания победительницы "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко стала гостем программы "Светская жизнь" с Катериной Осадчей. В эфире девушка заявила, что никогда и не скрывала тот факт, что у нее есть ребенок: "Он есть, он самая важная часть моей жизни. Каким-то чудом эта информация просто не распространилась и не стала известной".

Вероника отметила, что перед тем, как участвовать в конкурсе, она не подписывала никакого договора, в котором бы упоминалось о наличии детей или же мужа. Единственный раз, когда говорилось о семье – в анкете на сайте: "Я заполнила на сайте анкету о том, что у меня нет детей, и что я не была замужем".

Кроме того, лишенная короны Дидусенко рассказала, для чего сейчас затрагивает эту тему: "Мне этот скандал нужен меньше всего. Единственное, почему я сейчас поднимаю эту тему, - привлекаю СМИ. Мы будем записывать обращение к Мишель Обаме и миссис Макрон только потому, что это не только про меня, а это о миллионе молодых женщин, у которых есть дети, и которые свою мечту, свои желания просто должны отложить и смириться с тем, что они не могут участвовать в таком конкурсе красоты".

На вопрос Осадчей, знает ли она, кто раскрыл ее тайну о ребенке, она ответила: "Это для меня шок, удивление, и что-то совершенно невероятное, что эта информация не стала известной до того, как меня объявили победительницей. У меня есть близкие друзья, которые знают об этом. У меня есть врач-педиатр, к которому я хожу со своим сыном каждый месяц и он тоже знает, что у меня есть ребенок, поэтому тут удивительнее то, что это ранее не стало всем известно. А кто сдал, это вообще мог быть любой. И я до сих пор в шоке от этого Божьего провидения, что просто так случилось. Это какое-то чудо".

Вероника до последнего уверяет, что у нее никто никогда не спрашивал, есть ли у нее дети, и что вообще об этом не шла речь. После этого Катерина показала отрывок предыдущего их интервью после объявления победы Вероники. Осадчая спрашивала у красавицы, имеет ли она бойфренда, на что девушка ответила, что она сфокусирована на своем участии в конкурсе, и это самое важное в ее жизни, и то, что у нее много ухажеров, но пока что она все свое время посвящает развитию.

Как оказалось позже, Дидусенко соврала, ведь сразу после конкурса стало известно, что у нее есть бойфренд - политтехнолог, внештатный советник главы Администрации президента Геннадий Курочка.

"Это моя личная жизнь, которую мы вместе с моим бойфрендом не хотели афишировать для всех", - прокомментировала Вероника.

Ведущая "Светской жизни" также отметила, что история Дидусенко выдумана политтехнолог, якобы девушка начала нести свою справедливую миссию о правах женщин во всем мире только после победы. Однако, Вероника это отрицает.

"Понятно, что это была не его выдумка, я до последнего не верила, что выиграю. И тут называют мое имя, первая мысль у меня в голове – это были очень неприличные выражения. Я понимала, что будет скандал, у меня был шок, стресс. И даже можно увидеть на записи, когда только говорят мое имя, у меня такой ступор и я не знаю, что мне делать. Я совсем этого не хотела. Я думаю: "Господи, за что это мне?" Я не ожидала этого", - сказала Дидусенко.