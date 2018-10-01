День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем

Ольга Фреймут
22:21 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новое фото Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала поклонникам в социальных сетях семейный снимок со своим мужем Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала.

На совместном селфи Ольга смотрит в камеру вместе со своим мужем. Телеведущая лаконично прокомментировала снимок с помощью эмоджи-сердца.

Сторонники Фреймут были в восторге от фото и заметили сходство между мужем и женой.

"Говорят, если люди похожи, значит они половинки. Счастья вам! Пример нереальной целеустремленности и труда над собой", – отмечает один из Интернет-юзеров в комментариях.

Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали фото, отметив, что Ольга выглядит болезненной и уставшей из-за темных кругов под глазами.

"Синяки под глазами. Я смотрю последние фото, что-то она какая-то старая", "Вам повезло, что он вас любит такую – с синяками под глазами, бледную и непривлекательную. Но это временно, к сожалению", – пишут в комментариях пользователи. Кроме того, нашлись и те поклонники телеведущей, которые сравнили внешность ее мужа, назвав его "Притулой в молодости".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Муж, Муж Фреймут, Ольга Фреймут, Фреймут с мужем.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Известная итальянская актриса путешествует по Украине Удивительные примеры звездных ровесниц и ровесников (Фото) Милые снимки собак, которые умеют мастерски выпрашивать еду (Фото)

Последние новости

Президент подписал указ о годовых нацпрограммах под эгидой Комиссии Украина-НАТО Актриса Руни Мара стала лицом нового аромата от Givenchy (Видео) Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
03 Стартовал Парижский автосалон 2018
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:13 Кадровые проблемы Спортинга перед матчем против Ворсклы в Лиге Европы
16:11 Мелания Трамп очаровала новым образом
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь