Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала поклонникам в социальных сетях семейный снимок со своим мужем Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала.

На совместном селфи Ольга смотрит в камеру вместе со своим мужем. Телеведущая лаконично прокомментировала снимок с помощью эмоджи-сердца.

Сторонники Фреймут были в восторге от фото и заметили сходство между мужем и женой.

"Говорят, если люди похожи, значит они половинки. Счастья вам! Пример нереальной целеустремленности и труда над собой", – отмечает один из Интернет-юзеров в комментариях.

Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали фото, отметив, что Ольга выглядит болезненной и уставшей из-за темных кругов под глазами.

"Синяки под глазами. Я смотрю последние фото, что-то она какая-то старая", "Вам повезло, что он вас любит такую – с синяками под глазами, бледную и непривлекательную. Но это временно, к сожалению", – пишут в комментариях пользователи. Кроме того, нашлись и те поклонники телеведущей, которые сравнили внешность ее мужа, назвав его "Притулой в молодости".