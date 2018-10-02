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Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала свой уход с шоу
08:15 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 30 сентября, на главном паркете страны снова появились уже давно полюбившиеся звездные пары, которые в очередной раз удивили зрителей необычными номерами.

Шестой выпуск "Танцев со звездами" прошел под темой "Танцы с детьми". В итоге Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров покинули проект.

Так, на своей страничке в Instagram тренер по спортивной аэробике написала пост, в котором рассказала о своих чувствах после ухода с "Танцев со звездами".

 
 
 
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Итак вчера мы покинули шоу «Танці», что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами и тд Мы станцевали целых 6(!!!!) номеров и давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и ещё много чего Расстроена ли я? Нет!!! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать @sasha_prohor #танціззірками

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

"Итак вчера мы покинули шоу "Танці", что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами и тд. Мы станцевали целых 6(!!!!) номеров. И давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и ещё много чего", - написала Анита.

Кроме того, Луценко отметила, что совсем не расстроена, что так случилось."Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать", - добавила звезда.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Александр Прохоров, Анита Луценко, Танці з зірками, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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