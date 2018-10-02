День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Умер известный артист Роман Карцев

Роман Карцев
13:15 Сегодня Телеграф
Фото: news.ru

Новости шоу бизнеса: Известный артист Роман Карцев скончался во вторник, 2 октября, на 79-м году жизни.

2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац). О его кончине сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья на своей странице в Facebook.

В Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого уточнили, что Карцев скончался сегодня в 9 часов утра в больнице после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не определены.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что у его друга артиста Романа Карцева не выдержало сердце. "Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал Жванецкий.

Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.

Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1960 году он получил приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота, где познакомился с будущим постоянным партнёром Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил актёрский факультет ГИТИСа.

В 1979 году Карцев и Ильченко переехали в Москву. С 1987 года юмористический дуэт стал выступать в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев снялся во многих популярных фильмах, среди которых "Собачье сердце" (Швондер), "Биндюжник и Король" (Лазарь Боярский, жених Двойры), "Небеса обетованные" (Соломон), "В стиле jazz" (таксист) и многих других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Артист, Болезнь, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Смерть.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Удивительные примеры звездных ровесниц и ровесников (Фото) Милые снимки собак, которые умеют мастерски выпрашивать еду (Фото) Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала свой уход с шоу

Последние новости

Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео)
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:48 Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь