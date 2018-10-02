Умер известный артист Роман Карцев

2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац). О его кончине сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья на своей странице в Facebook.

В Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого уточнили, что Карцев скончался сегодня в 9 часов утра в больнице после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не определены.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что у его друга артиста Романа Карцева не выдержало сердце. "Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал Жванецкий.

Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.

Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1960 году он получил приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота, где познакомился с будущим постоянным партнёром Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил актёрский факультет ГИТИСа.

В 1979 году Карцев и Ильченко переехали в Москву. С 1987 года юмористический дуэт стал выступать в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев снялся во многих популярных фильмах, среди которых "Собачье сердце" (Швондер), "Биндюжник и Король" (Лазарь Боярский, жених Двойры), "Небеса обетованные" (Соломон), "В стиле jazz" (таксист) и многих других.