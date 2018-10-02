Беременная Регина Тодоренко потрясла зажигательным танцем (Видео)
Новости шоу бизнеса: Телеведущая и певица Регина Тодоренко неоднократно радует поклонников своей активностью даже на 7 месяце беременности.
Беременная на поздних сроках телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает вести активный образ жизни и дарить поклонникам в социальных сетях короткие ролики из личной жизни.
Так, Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео, на котором будущая мама продемонстрировала зажигательные танцы.
В сети звезда рассказала, что сейчас ей хочется себе позволить все.
"Как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке"" – отметила она.
Регина не стесняется и танцует на каблуках и в обтягивающем платье, демонстрируя свой округлившийся живот.
"Мама, давай! Мама, пошла", – отмечает певица во время выступления.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@prtshow : сегодня было по-разному Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё) как говорит врач: «Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке» В эту Пятницу выйдет огненное шоу #пятницасрегиной На моем #youtube(заходите по ссылке в био) #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko
Напомним, что в конце июля стало известно, что Регина Тодоренко беременна первенцем. Отцом ее ребенка является российский певец Влад Топалов, который сразу обручился с артисткой. Ранее телеведущая скрывала ожидание первенца, а потом, когда фигура Регины очень изменилась, звезда начала носить объемные платья и кофты.