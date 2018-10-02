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Беременная Регина Тодоренко потрясла зажигательным танцем (Видео)

Регина Тодоренко
19:06 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая и певица Регина Тодоренко неоднократно радует поклонников своей активностью даже на 7 месяце беременности.

Беременная на поздних сроках телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает вести активный образ жизни и дарить поклонникам в социальных сетях короткие ролики из личной жизни.

Так, Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео, на котором будущая мама продемонстрировала зажигательные танцы.

В сети звезда рассказала, что сейчас ей хочется себе позволить все.

"Как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке"" – отметила она.

Регина не стесняется и танцует на каблуках и в обтягивающем платье, демонстрируя свой округлившийся живот.

"Мама, давай! Мама, пошла", – отмечает певица во время выступления.

 
 
 
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@prtshow : сегодня было по-разному Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё) как говорит врач: «Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке» В эту Пятницу выйдет огненное шоу #пятницасрегиной На моем #youtube(заходите по ссылке в био) #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, что в конце июля стало известно, что Регина Тодоренко беременна первенцем. Отцом ее ребенка является российский певец Влад Топалов, который сразу обручился с артисткой. Ранее телеведущая скрывала ожидание первенца, а потом, когда фигура Регины очень изменилась, звезда начала носить объемные платья и кофты.

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Новости шоу бизнеса, Беременная Регина Тодоренко, Беременность, Видео, Певица, Регина Тодоренко, Танец, Телеведущая.
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