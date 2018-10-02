Свадьба принцессы Евгении: жители Британии подписали петицию против церемонии

Уже 12 октября в королевской семье Великобритании состоится еще одно радостное событие — узами брака объединятся внучка Елизаветы II принцесса Евгения и управляющий ночным клубом Джек Бруксбэнк. Однако не все местные жители рады грандиозной свадьбе.

Жители Великобритании выступили против предстоящей церемонии — почти двадцать тысяч человек подписали петицию против использования бюджетных денег для организации праздника.

Дело в том, что согласно британским законам часть расходов на королевские свадьбы выделается из средств налогоплательщиков. Деньги в основном идут на обеспечение безопасности. К примеру, на это торжество планируется выделить более двух миллионов фунтов стерлингов.

Однако, по мнению многих жителей страны, 28-летняя принцесса Евгения не выполняет никаких публичных королевских обязанностей, а значит общественность не должна оплачивать свадьбу. Так, активисты из организации "Республика" призвали Букингемский дворец полностью взять на себя расходы на торжество.

"Тратить налоги на королевскую свадьбу — это уже достаточно плохо, но два торжества за общественный счет в один год — это за пределом разумного. Расходы королевской семьи выходят из-под контроля, граждане имеют право знать, куда идут их деньги". К слову, безопасность на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри обошлась в 35 миллионов фунтов стерлингов.